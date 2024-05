学術的に価値の高い隕石(いんせき)が目の前に落ちていたとしても、ほとんどの人はその石が隕石だとは気付けません。アメリカのセントラルミシガン大学では「80年間ドアストッパーとして使われていた石が、学術的にも金銭的にも価値の高い隕石だと判明した」という事例が報告されています。Meteorite stardom only scratches surface of geology’s allure | Central Michigan University

https://www.cmich.edu/news/details/meteorite-stardom-only-scratches-surface-of-geology-s-allureMan Uses Strange Rock as Doorstop For Decades. It Was Worth a Fortune. : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/man-uses-strange-rock-as-doorstop-for-decades-it-was-worth-a-fortuneミシガン州出身のデビッド・マズレク氏は1988年ごろに、ミシガン州エドモアで農場を購入しました。その農場には小屋があり、小屋のドアストッパーに奇妙な岩石が使われていたとのこと。マズレク氏が農場の前所有者に奇妙な岩石の正体について尋ねたところ、前所有者は「このドアストッパーは実は隕石なのです」と答えたそうです。続けて、前所有者は「1930年代のとある日の夜遅く、自分たちの土地にすごい音とともに隕石が落下するのを、父親と一緒に見ました」と語りました。前所有者は翌朝にクレーターを発見し、そこから岩石を掘り出しました。しかしその後、岩石は農場にある小屋のドアストッパーとしてのみ使われ、マズレク氏に農場が売却される際も「隕石は土地の一部」として譲渡されました。マズレク氏は数年後に農場から引っ越す際にその岩石を持ち出し、ときおり子どもたちが学校に石を持って行き隕石の話をする以外は、その岩石をドアストッパーとして使い続けました。マズレク氏が隕石の所有者となって約30年後、発見から80年以上たつ2018年に、隕石には金銭的価値があると知ったマズレク氏はセントラルミシガン大学の地質学者であるモナリザ・サーベスク氏に調査を依頼しました。サーベスク氏によると、18年間のキャリアの中で岩石が持ち込まれて隕石かどうか尋ねられることは何度もあったものの、実際に隕石であったことは一度もなかったとのこと。しかし、マズレク氏が持ち込んだ約10kgの岩石は、話を聞いて半信半疑だったサーベスク氏が「これは何か特別なものだとすぐにわかりました」と語るほど、貴重なものだったそうです。以下のムービーは、マズレク氏が持ち込んだ岩石の調査結果についてセントラルミシガン大学が発表したもの。ムービーでは、この岩石が地球上ではめったに見つからない金属であるニッケルを約12パーセント含んでいる鉄ニッケル隕石であり、ミシガン州でこれまでに発見された11個の隕石のうち6番目に大きいものであることが解説されています。サーベスク氏は「これは私がこれまで手にした標本の中で、金銭的にも科学的にも最も価値のあるものです」と語りました。Real shooting star lands at Central Michigan University - YouTube結果として、マズレク氏は隕石を7万5000ドル(約1100万円)でミシガン州立大学のエイブラムス・プラネタリウムに売却し、その10%を大学の地球大気科学科に寄付しました。サーベスク氏は「私は、宇宙の初期の歴史について多くの事を物語る隕石を手にしています。この隕石の発見と識別、分類ができたことは、セントラルミシガン大学にとって大きな名誉です」と述べています。