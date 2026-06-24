【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い お笑いコンビ天才ピアニストが、大阪のMEGAドン・キホーテ交野店で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。2026年4月に誕生した交野店は、約10万点のアイテムを揃えており、売り場面積は大阪最大級。なかでも食料品が充実しており、店内で製造加工されている惣菜バイキングまであります！