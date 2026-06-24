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お笑いコンビ天才ピアニストが、大阪のMEGAドン・キホーテ交野店で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。2026年4月に誕生した交野店は、約10万点のアイテムを揃えており、売り場面積は大阪最大級。なかでも食料品が充実しており、店内で製造加工されている惣菜バイキングまであります！

レモン柄のワンピースが似合う女性のベストバイは、大好きな永山瑛太がCMで宣伝しているという、しいたけスナック。新フレーバーのバター醬油風味が今話題です。女性いわく、しいたけスナックは炊き込みごはんで味わうのもオススメだそうです！

偶然再会した買い物客の女性と交野店の女性スタッフは、なんと最近まで同じ職場で働いていた元同僚でした！ 買い物客の女性のベストバイは、アルバイト先である食堂カフェpotto×タニタカフェの豆乳ソフトクリーム。彼女いわく「豆乳が苦手なんですけど、あっさりしているし食べやすい」そうで、交野店の女性スタッフも「おいしいです！」と太鼓判を押しました。

交野店の女性スタッフのベストバイは、KATE（ケイト）のLIP MONSTER（リップモンスター）。ツヤ感を押さえた、落ち着いた仕上がりが気に入っており、「8本目とか10本目」を購入するほどリピーターだそうです。

母親と買い物中の女性のベストバイは、寝屋川にある和菓子店、菓匠香月の餅パイ。国産バターを使った自家製のパイ生地で、あんこ入りの求肥餅を包んで焼き上げた人気商品です。女性いわく、「あんこが甘すぎなくてゴマがふってあるから塩気もあって、おもたせにピッタリ」とのこと。地元では知らない人がいないほど有名で、すぐに売り切れてしまうのだとか。

仲良しママ友2人の共通のベストバイは、知る人ぞ知る発酵調味料「もち大豆みそ（元気工房さよう）」！ 使われている「佐用もち大豆」は、兵庫県佐用町の希少ブランド大豆で、モチモチとした独特の食感と甘味、コクがあるのが特徴です。

ママ友2人がもち大豆みそを知ったきっかけは、「YouTubeで見ていて芸能人がオススメしていて気になっていたら妹がくれた」「兵庫県の友達がお土産でくれた」から。彼女たちいわくもち大豆みそは、「料理が下手くそでも絶対おいしくなる」ため、味噌汁があまり好きでない子どもたちも大喜びで飲んでくれるそうです！

なお、MEGAドン・キホーテ交野店にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」6月19日放送回で紹介されました。

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