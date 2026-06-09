脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世代論について」を公開した。世間で頻繁に用いられる「Z世代」などといった言葉で人を区別する風潮に対して、「そんな雑な話ない」と強い違和感を表明し、その背景にある社会のあり方について鋭く切り込んでいる。 動画の冒頭で茂木氏は、世代を基準にして人を語ることへの疑問を提示した。自身を例に挙げ、生きた時代が全く異なるアインシュタインやラッセルといった歴史