高知県香南市出身のパリオリンピックレスリング金メダリスト・櫻井つぐみさんが指導するレスリングクラブが、5月30日、たくさんの子どもたちとともにスタートを切りました。■櫻井つぐみさん「レスリングの練習に少しずつ入っていきたいと思う。みんなは楽しみながら頑張って」5月30日、本格的に始まった「高知レスリングクラブ香南市教室」。香南市出身でパリオリンピック金メダリストの櫻井つぐみさんが監督をつとめるレス