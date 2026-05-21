「サーティワンアイスクリーム」は、5月28日（木）から6月21日（日）の期間限定で、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を全国の店舗で開催する。【写真】超お得！「毎週木金土日はよくばりフェス！」開催日程■事前予約が可能今回開催される「毎週木金土日はよくばりフェス！」は、好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べる「トリプルポップ」に1個につき100円でポップスクープを最大7個まで追加できる期間限定のキ