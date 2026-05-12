【モデルプレス＝2026/05/12】カルビーの公式サイトが5月12日に更新された。中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、一部商品のパッケージを白と黒の2色に変更すると発表した。【写真】「また食べたい味No.1」に輝いた変わり種じゃがりこ◆カルビー、一部商品のパッケージが2色に同サイトは「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一