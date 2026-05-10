誠実でこれといった趣味もなかった夫。親子で出かけた釣り体験で「今日で釣りに目覚めそう！」と笑っていたのが、家庭の歯車が狂うきっかけに……。【漫画】本編を読む「釣り」で離婚!?趣味の裏に隠されていた「夫の重圧」とは辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんの漫画『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、いつしか釣りにのめり込み、お金も時間も家族より趣味優先になっていった夫と、その先にたどり着いた1つの家