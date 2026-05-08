¡ÖËÌ¶å½£¤ÎÀ®¿Í¼°¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¶²Îµ¤Î»ÒÂ¹¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤¹¤®¤ë¥¢¥ª¥µ¥®¤Ë2.2Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥¢¥ª¥µ¥®ÀèÇÚ¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û42.7ËüÉ½¼¨¡¢2.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤¹¤®¤ë¥¢¥ª¥µ¥®¡×¤Ë´¶Éþ
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Á¤Ó¤³¡Ê¡÷chibiko_todo¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯4·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÊÕ¤ËÐÊ¤à1±©¤Î¥¢¥ª¥µ¥®¡£
Á´¿È¤Î±©ÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤ÆÂç¤¤¯¹¤²¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿2ËÜ¤ÎµÓ¤È¡¢Êü¼Í¾õ¤Ë¹¤¬¤ëÇò¤¤¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Î¾þ¤ê±©¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖËÌ¶å½£¤ÎÀ®¿Í¼°¡×
¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¢¥ª¥µ¥®¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥Èww¡×
¡Ö¤µ¤¹¤¬¶²Îµ¤Î»ÒÂ¹¡ª´ÓÏ½½½Ê¬¤Ç¤¹¤Ê¡×
¡Ö²¿¤¬ ¤É¤¦¤·¤¿¤é ¤³¤¦¤Ê¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤âÌµ¤¤¤è¤¦¤Ê¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ª¥µ¥®ÀèÇÚ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï
¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Á¤Ó¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¾ì½ê¤ÏÊ¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Î²ÏÀî¡£
µûÆ»¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿±á¤Ë¥µ¥®Îà¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Á¤Ó¤³¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£
¿ô±©¤Î¥¢¥ª¥µ¥®¤¬µû¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤º¤àÃæ¡¢1±©¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥¢¥ª¥µ¥®¤Ï¿È¶á¤Ê²ÏÀî¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥¢¥ª¥µ¥®¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¤Á¤Ó¤³¤µ¤ó¡Ë
¿È¶á¤Ê²ÏÀî¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¢¥ª¥µ¥®ÀèÇÚ¤È¤ÎÁø¶ø¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë