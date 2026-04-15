「泉京香は黙らない」京香（飯豊まりえ）＆露伴（高橋一生）が背中合わせに立つビジュアル解禁 堀田真由ら追加キャストも公開
【モデルプレス＝2026/04/15】「岸辺露伴は動かない」シリーズの最新作で、女優の飯豊まりえが主演を務めるドラマ「泉京香は黙らない」（NHK総合／5月4日夜9時30分〜10時30分 ※NHKONEで同時・見逃し配信予定）より、新キャラクターたちの場面写真を公開。あわせて、泉京香（飯豊）と岸辺露伴（高橋一生）が背中合わせに立つ新ビジュアルも解禁された。
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堀田真由が演じるのは、西恩ミカ（さいおん・みか）。泉京香がSNSで見つけた新人漫画家で、あまりにもリアルな会話劇でたちまち話題となり、2巻で累計100万部の大ヒット。しかし、人と話すのが苦手で、担当編集である京香ですら、まだ会ったことがない。寛一郎が演じるのは、西恩奏士（さいおん・そうし）。ミカの双子の兄で、話すのが不得意な妹にかわって、編集者との打合せなど、対外的なやり取りの一切を担っている。その過保護さは異常で、京香すらミカから遠ざけようとする。
橋本淳が演じるのは、勘助（かんすけ）。京香の新しい彼氏で、新聞社に勤める記者。京香を大切に思っているが、最近ではすこし行き過ぎた干渉が目立ってきたという役どころだ。さらに、京香と露伴が背中合わせに立つアザービジュアルも解禁された。
「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる本作。岸辺露伴（高橋一生）の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ）が主人公となるシリーズ初の物語だ。今回、京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれてしまう。原作者である荒木氏から脚本への協力を得て、世界からも注目を集める監督集団「5月」の関友太郎氏・平瀬謙太朗氏の2人が書き下ろしたオリジナルストーリーとなる。（modelpress編集部）
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◆堀田真由・寛一郎・橋本淳「泉京香は黙らない」出演決定
堀田真由が演じるのは、西恩ミカ（さいおん・みか）。泉京香がSNSで見つけた新人漫画家で、あまりにもリアルな会話劇でたちまち話題となり、2巻で累計100万部の大ヒット。しかし、人と話すのが苦手で、担当編集である京香ですら、まだ会ったことがない。寛一郎が演じるのは、西恩奏士（さいおん・そうし）。ミカの双子の兄で、話すのが不得意な妹にかわって、編集者との打合せなど、対外的なやり取りの一切を担っている。その過保護さは異常で、京香すらミカから遠ざけようとする。
◆飯豊まりえ主演「岸辺露伴は動かない」
「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる本作。岸辺露伴（高橋一生）の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ）が主人公となるシリーズ初の物語だ。今回、京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれてしまう。原作者である荒木氏から脚本への協力を得て、世界からも注目を集める監督集団「5月」の関友太郎氏・平瀬謙太朗氏の2人が書き下ろしたオリジナルストーリーとなる。（modelpress編集部）
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