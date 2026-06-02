SNSで“美人すぎるうどん屋”として注目を集める竹内綾音さん（24）。SNSでは「あのん」として、父・竹内義弘さん（51）が営む岐阜県内のラーメン店やうどん店で働く姿を発信している。華奢な体でうどんの麺を打ち、中華鍋を振る姿が拡散され、竹内さんを見ようと今では国内外から客が訪れるようになった。SNSで注目されることへの本音や、厨房での苦労、そして将来について話を聞いた。 【画像】巨大なマグロをもってパシ