多くの人が食べ過ぎにより胃が大きくなっている！胃の大きさを戻す方法 食べ過ぎは胃の肥大化トレーニング！？ 酎あなたの胃は食べ過ぎで大きくなっている可能性があります。胃の大きさは、握りこぶし１～２つ分くらいのサイズですので、１回の食事でその程度の量を食べれば、本来は満腹感を覚えるはずです。実際に、両手で握りこぶしをつくってみてください。サイズ感としては、５００mlのペットボトルと同じか小さ