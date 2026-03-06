さらば森田、「20年で1度だけ」の大ゲンカを明かす　本番中に「グーで思い切り顔殴られた」

3月5日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸歴20年目を迎えた同期4組が集結。いろいろあった20年をNGなしで振り返った。

「今なら言えるコンビで一番ケンカした日」というテーマでは、ケンカをしなさそうなコンビが意外な告白を…。

【映像】さらば青春の光、大ゲンカの原因は森田のボケ

見取り図・盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢＆東ブクロ、ジャングルポケット・太田博久＆おたけ、ランジャタイ・国崎和也＆伊藤幸司という2007年デビューの同期4組が出演した今回。

「祝デビュー20年目 同期集結NGナシで20の質問」と題し、20年目にちなんだ“20の質問”に答える形で今だから言えるトークを展開した。

「今なら言えるコンビで一番ケンカした日」というテーマでは、基本的にケンカはしないというさらば青春の光が20年間で1度だけケンカしたときのことを振り返る。

以前『ワラッタメ天国』というネタ番組に出演した際、東ブクロがネタを書いたことがあった。教養が必要なネタだったため、森田が同志社大卒の東ブクロにネタ作りをお願いしたそうだが、「それが全然ウケへんかった。酷評やった」という。

そんな空気を変えようと、本番中に森田は少しでも笑いになればと思い「俺（このネタ）作ってないんで」というボケを口にしたが、その瞬間「本番中やで。思いっきり殴られた」そうだ。

リリーが「顔!?」と驚くと、森田は「グーで顔」と明かす。一方、殴った方の東ブクロは「ギリツッコミに見えるやつ」と弁明していた。

結局、ネタも森田のボケもウケなかったため、東ブクロはイラ立ちから殴ってしまったそう。森田は「収録後、駅までの間、汚い関西弁で罵り合った」と述懐した。