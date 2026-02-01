AnimeJapan 2026で、アニプレックスブースの全体情報が公開されました。

会場中央のステージと周辺展示を組み合わせた構成で、2日間にわたり全15ステージが実施されます。

新作から人気シリーズまで幅広い作品が並ぶため、作品ファンの回遊計画を立てやすい発表内容です。

アニプレックス「AnimeJapan 2026 ブース情報」

開催日：2026年3月28日（土）〜3月29日（日）会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）開催時間：9:00〜17:00ブースステージ数：全15ステージ

アニプレックスは、2026年もAnimeJapanに出展するエンターテインメントレーベルです。

同ブースは中央に「アニプレックスブースステージ」を配置し、外周に作品展示を展開する導線設計になっています。

展示参加作品には「鬼滅の刃」「ダンダダン」「Fate/strange Fake」「ディズニー ツイステッドワンダーランド」などが含まれます。

ブース中央ステージを軸にした会場構成

ステージを中心に展示が広がるレイアウトのため、トーク観覧と展示チェックを同じ動線で進めやすい構成です。

作品数が多い年ほど移動効率が体験満足度を左右するため、中央集中型の設計は来場者にとって実用的です。

新作タイトルと話題作が同一ブース内で連続して見られる点も、今年の見どころになっています。

3月28日ステージスケジュール

実施ステージ数：7ステージ開始時刻：10:30（「鬼の花嫁」）終了時刻：16:55（「あかね噺」）

初日は「鬼の花嫁」「逃げ上手の若君」「花ざかりの君たちへ」など、アニメ化・放送展開の続報が気になる作品が並びます。

「Fate/strange Fake」ではキャストと監督陣の登壇が予定され、作品情報の深掘りが期待できる時間帯です。

日中後半は「うちの弟どもがすみません」「あかね噺」と続くため、午後来場でも濃い編成を楽しめます☆

3月29日ステージスケジュール

実施ステージ数：8ステージ開始時刻：10:20（「NEEDY GIRL OVERDOSE」）終了時刻：16:55（「 ディズニー ツイステッドワンダーランド 」）

2日目はゲーム原作やオリジナル企画を含む編成で、作品ジャンルの幅がさらに広がります。

「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」「楽園追放 心のレゾナンス」など、キャストトーク中心のステージも配置されています。

終盤に「ディズニー ツイステッドワンダーランド」が置かれているため、最後まで来場者の熱量を保ちやすい流れです☆

展示と物販をつなぐ回遊ポイント

アニプレックス関連では「Fate/Grand Order」も単独出展し、作品ごとに情報取得の導線を分けて回れる構成です。

グッズ販売を予定するアニプレックスストアブースもあるため、展示確認から購入までを同日で完結しやすくなっています。

ステージ観覧時間と物販エリア訪問を組み合わせることで、2日間を通じた満足度を上げやすいイベント設計です。

AnimeJapanの楽しさは、最新情報を受け取る速度と現地での回り方で大きく変わります。

今回はステージ時間が明確に公開されたことで、目当て作品を軸にしたスケジュールを組みやすくなりました。

作品展示とステージの両方を押さえたい来場者にとって、事前準備の価値が高い発表です。

【2日間15ステージで注目作が集結！

アニプレックス「AnimeJapan2026ブースステージ情報公開」】の紹介でした。

