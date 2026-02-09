チャリティーイベントでレッドカーペットに登場したメーガン妃のゴージャスかつセクシーなドレス姿が、またもやＳＮＳ上でファンの非難を浴びている。英紙エクスプレスが９日、報じた。メーガン妃は現地時間７日、米ロサンゼルスのパラマウント・スタジオでチャリティー財団「フィフティーン・パーセント・プレッジ」の資金集めのイベントに出席し、レッドカーペットで笑顔を振りまいた。同財団はアフリカ系アメリカ人経営の