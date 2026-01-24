四大陸選手権フィギュアスケートの四大陸選手権は23日、中国・北京で行われ、女子の青木祐奈（MFアカデミー）がフリーで145.98点をマーク。合計217.39点として初優勝を飾った。歓喜の涙を浮かべる24歳を真っ先に祝福した人物に、日本のファンも熱視線を送っていた。青木は冒頭の3回転ルッツ―3回転ループのコンビネーションを決めると、その後も次々とジャンプを成功。表現力豊かな「ラ・ラ・ランド」に観客からは大歓声が降り