来週（2025年12月22日〜12月28日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月15日〜12月21日｜総合運＆恋愛運TOP３『もがいていくでしょう』｜総合運｜★★★★☆「考えるより動こう」と思えることが多いです。良い意味で無理にでも前向きに過ごしていきます。