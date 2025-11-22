◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（２１日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）プロ５年目で今季４勝の佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が初の年間女王に輝いた。第２日は６７で単独首位に立ち、年間ポイントランク２位の神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝が予選落ちしたため逆転の可能性が消滅。次週の今季最終戦を残して戴冠が決まり、涙ながらに喜んだ。昨季の竹田麗央（２２