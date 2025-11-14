ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 野田佳彦代表が記者会見 総額8.9兆円規模の独自の経済対策を発表 立憲民主党 野田佳彦 共同通信 野田佳彦代表が記者会見 総額8.9兆円規模の独自の経済対策を発表 2025年11月14日 11時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立憲・野田佳彦代表は14日の会見で総額8.9兆円規模の独自の経済対策を発表 中低所得者世帯に1人当たり3万円などの給付を盛り込んだ 2026年10月1日から、食料品の消費税率を時限的に0％にすると掲げた 記事を読む おすすめ記事 旅行予約サイト「ふるなびトラベル予約」冬の特別ご招待～先着予約1,500枚限定、最大30%OFFクーポン配布～ 2025年11月13日 13時0分 【為替】11/10-11/14の米ドル／円を予想する 2025年11月10日 11時40分 【JUST KEEP BUYINGの著者が教える】日本人に決定的に欠落しているお金の考え方・ワースト1 2025年11月10日 8時40分 高齢者医療費3割拡大議論 厚労省、基準見直しも検討 2025年11月13日 18時17分 コメの「民間備蓄」活用へ、政府備蓄米より財政負担少なく…財務省「フードＧメン」積極活用も提案 2025年11月8日 5時0分