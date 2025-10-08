ジンズより、『ズートピア』をモチーフにしたアイウエアが登場だ。2025年10月9日（木）より一部のJINS店舗、JINSオンラインショップにて販売される。 『ズートピア』は、さまざまな動物が暮らす大都会を舞台に、ウサギ初の警察官ジュディとキツネの詐欺師ニックが連続失踪事件の謎を追う物語。夢を追いかけるジュディと夢を信じないニックが力を合わせて事件を解決するなかで友情を深めていく姿は、多くの人々