JINS『ズートピア』コラボのアイウエア登場 ─ ジュディとニックがモチーフ、両面デザインのメガネケースも可愛い

ジンズより、『ズートピア』をモチーフにしたアイウエアが登場だ。2025年10月9日（木）より一部のJINS店舗、JINSオンラインショップにて販売される。

『ズートピア』は、さまざまな動物が暮らす大都会を舞台に、ウサギ初の警察官ジュディとキツネの詐欺師ニックが連続失踪事件の謎を追う物語。夢を追いかけるジュディと夢を信じないニックが力を合わせて事件を解決するなかで友情を深めていく姿は、多くの人々を魅了した。そんな最高の“バディ”であるジュディとニックをイメージしたアイウエア、JINS / Disneyモデル「ZOOTOPIAデザイン」全6型12種が展開される。

正義感が強く、行動的で頑張り屋なジュディと皮肉屋だが陽気な魅力のあるニックの最初の出会いから、“バディ”になっていくまでの印象的な3シーンから着想。警察官バッジや二人のしっぽの形、シャツのテイストなど、キャラクター要素を忠実に細部まで落とし込んだアイウエアが、あなたの新しい“バディ”として日々に彩りを加えてくれる。

さらに、今回のスペシャルメガネケースは、片面ずつジュディとニックのデザインが楽しめる、JINSでは珍しいバイカラー仕様。またスペシャルセリートは、4種類のデザインからランダムで1枚が付属するだけでなく、そのうち1つは開けるまで分からないサプライズデザインだ。

それぞれ14,900円（税込）。サングラス以外は、標準クリアレンズ代込み。

ジュディ モデル （3型6種）

LRF-25A-172

LRF-25A-173

LMF-25A-176（サングラス）

※度付き対応・レンズ交換不可

ニック モデル （3型6種）

URF-25A-174

URF-25A-175

UMF-25A-177（サングラス）

※度付き対応・レンズ交換不可

付属品

“バディ”が入れ替わるバイカラーのスペシャルメガネケース

4種の柄からランダムで1枚付属するスペシャルセリート