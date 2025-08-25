¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤¬¡¢15ºÐ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ë»¿¼­¤òÂ£¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2009Ç¯12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ï¡¢23Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Âè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£15Æü235Æü¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖÎòÂå2°Ì¤Î¼ã¤µ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢45+3Ê¬¤Ë¤ÏPAÆâ¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò