¡Ö¤â¤·¡¢Èà¤¬¡Ä¡×¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë15ºÐMF¥À¥¦¥Þ¥ó¤¬¼«¤éÆÀ¤¿PK¤ò½³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤¬¡¢15ºÐ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2009Ç¯12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ï¡¢23Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Âè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£15Æü235Æü¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖÎòÂå2°Ì¤Î¼ã¤µ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢45+3Ê¬¤Ë¤ÏPAÆâ¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿FW¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¤¤Ã¤Á¤êÄÀ¤á¡¢¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥óºßÀÒ»þ¤Ë16ºÐ298Æü¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¡ØBBC¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ø¥¶¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤â¼ã¤¤º¢¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Èà¤ÏËÍ¤è¤ê¤â¼ã¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÖ²÷¤À¤Í¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Èà¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¥·¥å¡¼¥È¤À!!¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥´¡¼¥ë¶ù¤Ë·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬¼«¤éÆÀ¤¿PK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤â¤·¡¢Èà¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤éÆÍÁ³¡¢Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿Í¡¹¤¬Èà¤òÈãÈ½¤·»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2009Ç¯12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ï¡¢23Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Âè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£15Æü235Æü¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖÎòÂå2°Ì¤Î¼ã¤µ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢45+3Ê¬¤Ë¤ÏPAÆâ¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿FW¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¤¤Ã¤Á¤êÄÀ¤á¡¢¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÖ²÷¤À¤Í¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Èà¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¥·¥å¡¼¥È¤À!!¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥´¡¼¥ë¶ù¤Ë·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬¼«¤éÆÀ¤¿PK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤â¤·¡¢Èà¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤éÆÍÁ³¡¢Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿Í¡¹¤¬Èà¤òÈãÈ½¤·»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£