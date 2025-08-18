Image: Raymond Wong - Gizmodo US Dell（デル）のゲーミングブランドAlienwareの新型ノートPC「Alienware 16 Area-51」。3年ぶりに復活したArea-51。Alienwareの16インチで史上最もパワフルであり、排熱設計にも優れた新モデル。日本では4月に発売された本モデルを米Gizmodo編集部がレビューしました。Alienware 16 Area-51は、まさに詰め込みまくってなんぼな端末です。性能はもちろん、光