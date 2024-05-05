卒業式で親パレスチナのデモを行うミシガン大学の学生＝４日/Nic Antaya/Getty Images Nic Antaya/Getty Images（ＣＮＮ）全米各地で反イスラエルの学生デモが激化するなか、今週末は多くの大学が卒業式を迎えた。デモをめぐる逮捕者は、これまでに計２１００人を超えた。ミシガン大学では４日、デモ隊が短時間ながら卒業式を妨害し、会場から排除された。大学当局者によると逮捕者は出なかった。バージニア大学の構内では同日午後