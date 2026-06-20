世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺と一般財団法人国際災害 対策支援機構（FIDC）は、仁和寺オリジナルラベル”そなえの水“の販売を開始します。

■ 概要

一般財団法人国際災害対策支援機構そなえの水ご祈祷の様子。

一般財団法人国際災害対策支援機構（東京都中央区）は世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺（京都府京都市） と連携し、2026年6月20日より仁和寺オリジナルラベル“そなえの水”の販売を開始します。

本取り組みは、FIDCが提供する備蓄水である“そなえの水”を販売と定期補充を組み合わせることで、備蓄水を常に新しい状態に保つ、循環型の 防災モデル（ローリングストック）を寺社に導入するものです。

2025年に締結した包括連携協定に基づき、仁和寺が地域の安心と文化を守る拠点として果たしてきた役割 を、現代の防災の観点から強化する取り組みの一環として実施します。

■ 「そなえの水プロジェクト」誕生の背景と寺社の課題

FIDCは、これまで自治体と連携し被災地へ物資を届ける活動（2024年1月能登半島地震での孤立地域へ の人員・物資搬送など）を行う中で、最優先で求められるものが「水」であることを痛感してきまし た。

災害時、地域住民や氏子・檀家にとって地域の寺社は命を繋ぐ避難所であり、心の拠り所（精神的支 柱）となります。しかし、寺社が自力で備蓄水を維持・管理するには、賞味期限の管理や、期限切れに よる処分・買い替えのコストと手間という「大きな壁」が存在していました。

この課題を解決するため、FIDCは寺社に負担をかけない「無償預託・循環型」の独自防災協力モデルを考案しました。

そなえの水は、FIDCと神社・寺院が連携し”そなえの水”（備蓄水）を共有する仕組みです。

“そなえの水”は、災害時の飲料水として、また被災地の神社・寺院に届ける支援水としての活用も目的としています。

この取り組みを広く啓蒙していく一環として神社・寺院名入りペットボトルを使用しており、その売り上げの一部は神社・寺院へ納められます。

また、有事の際には（もしもの時には）、氏子・檀家（地域住民）の皆様に飲料水の提供を行います。

■ そなえの水概要

■「そなえの水プロジェクト」誕生のストーリー

■そなえの水プロジェクト：すべての神社が参加できる「段階的な歩み」

■そなえの水設置寺社について

- 販売場所：総本山仁和寺 売店- 内容量：500ml（天然水）- 賞味期限：3年- 販売価格：1本 370円（税込）- 提供開始日：2026年6月20日

◆一般財団法人国際災害対策支援機構

公式Webサイト https://www.unglobal.org/

実施事業の詳細 https://www.fidc.pro/

災害対策立案から組織運営に係る知識の啓蒙や普及を行い、災害対策に関わる知恵の共有を図っています。

■ 取材・お問合せ先

一般財団法人国際災害対策支援機構 事務局

MAIL：document@unglobal.org

※お問合せはメディア名・ご担当者様名・連絡先・取材概要をご記入の上、メールにてお願いいたします。