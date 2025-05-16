ラグビー「リーグワン」ディビジョン2優勝「豊田自動織機シャトルズ愛知」の藤浪選手、松本選手がゲストに登場！ FM AICHIラジオ番組「グローバルホーム presents スポットライト」

株式会社エフエム愛知FM A ICHI スタジオにて。（左から） NAS HI（ nobodyknows+ ）、藤波輝人選手、松本仁志選手、綾瀬麗奈。

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週水曜20:30～21:00に放送中のラジオ番組「グローバルホーム presents スポットライト」。東海エリアを中心に、様々なスポーツに打ち込むアスリートやその指導者、スポーツに携わるお仕事をされている方をゲストに迎えて、トークを繰り広げています。

5月21日（水）28日（水）は2週に渡って、ジャパンラグビー リーグワンに所属する社会人チーム「豊田自動織機シャトルズ愛知」の藤浪輝人選手と松本仁志選手をゲストにお迎えします。先日、ディビジョン2の初優勝を飾り、ディビジョン1との入れ替え戦に挑むシャトルズ。そんなチームの近況の他、「リーグワン」とはどんなリーグなのか、シャトルズはどんなチームなのか、といった基本的なお話、またラグビーを楽しむ子供たちへのアドバイスなど、幅広くお話を伺っていきます。

パーソナリティは「nobodyknows+」のメンバー、NASHI（a.k.a.ノリノリで歌う坂梨）と、番組アシスタントの綾瀬麗奈。放送はラジオの他、スマートフォンアプリの「radiko」なら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能で聴く事が出来ます。

- 番組概要

タイトル：グローバルホーム presents スポットライト

放送日時：毎週水曜 20:30～21:00

パーソナリティ：NASHI（nobodyknows+）、綾瀬麗奈

2025年5月21日・28日ゲスト：藤浪輝人選手、松本仁志選手（豊田自動織機シャトルズ愛知）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

5/21放送分のradikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250521203000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250521203000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です