演歌歌手の千昌夫（79）が25日に、インスタグラムを更新。ヘリコプターライセンスを公開した。千は「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです。今はクレジットカードサイズ。初年度登録昭和63年。#ヘリコプターライセンス#ベル206#ジェットヘリコプター」と説明し、紙の証明書をアップした。証明書には千の写真が貼られ、「阿部健太郎」と本名が記されている。この投稿にフォロワーからは「本名、初めて知りました」「本名見