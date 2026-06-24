タレントのデヴィ夫人が２３日夜、インスタグラムを更新。同日に東京地裁であった２件の暴行事件の初公判について自身の主張を展開した。初公判では検察側からデヴィ被告は昨年１０月、東京・渋谷区の動物病院で飼い犬が死んだことに激怒し、マネジャーだった女性のすねを蹴るなどしたと指摘された。当人は「脚で方向を示したことはあると思うけど、触ってはいません」と供述していた。インスタでは「小さな老犬の四つ足に点