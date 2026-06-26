千葉県などで午後0時46分ごろに起きた地震があったため、JR東日本によりますと、東北新幹線は東京と宇都宮の間、上越新幹線は東京と熊谷の間のいずれも上下線ともに運転を見合わせています。地震による緊急停電のためとしています。