イギリスのキア・スターマー首相は先週、16歳未満の子供を対象にソーシャル・メディア（SNS）の利用を全面禁止する方針を発表した。昨年12月、オーストラリアが世界で初めて子供のSNS利用を法律で禁止して以降、欧州や東南アジアを中心に次々と同様の政策が発表されている。世界的な潮流が形成される中、日本も否応無く対応を迫られている。オーストラリアよりも厳しいイギリスの法案スターマー首相（イギリス政府）が先週発表した