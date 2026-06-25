大手すしチェーン「はま寿司」の店舗で迷惑行為の動画を撮影したとして、6月3日に威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太氏（43）。“迷惑系TikToker”として世間に名が知れ渡ったが、早くも配信活動を再開させているようだ。「新西氏は5月27日に埼玉県鶴ケ島市内の店舗で、注文した寿司に食器用洗剤の容器に入った液体をかける様子を撮影。その動画をSNSに投稿し、運営会社は苦情の対応を強いられるなど業