職場の同僚はボーナスを全額NISAに回しているそうです。一方で私は銀行預金派…。今の時代、どちらが一般的なのでしょうか？

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職場の同僚が「ボーナスは全額NISAに回している」と聞くと、銀行預金に置いている自分は遅れているのではないかと不安になるかもしれません。2024年からNISA制度が拡充され、投資を始める人は増えています。   一方で、生活費や近い将来に使うお金まで投資に回すのは危険です。結論からいうと、どちらが一般的かよりも、お金の使い道によって分けることが大切です。すぐ使うお金は預金、長く使わないお金はNISAという考え方が現実的です。

ボーナス全額NISAは積極的だが万人向けではない

金融庁のNISA口座の利用状況調査によれば、2024年の新制度開始以来、NISA口座数は700万口座以上増えています。
2023年12月末時点では2125万口座、2025年12月末には2826万口座となっており、NISAでの買付額は累計71兆円（2025年12月末）となっています。
図1

出典：金融庁　NISA口座の利用状況調査（令和７年12月末時点（速報値）） NISAの利用状況の推移（グラフ）
NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度です。通常、投資信託や株式の売却益、配当などには約20％の税金がかかりますが、NISA口座で得た利益は非課税になります。2024年からは制度が拡充され、非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠も広がりました。
そのため、資産形成を考える人にとってNISAは使いやすい制度です。ボーナスを全額NISAに回す同僚は、将来の資産形成をかなり意識している人といえるでしょう。
生活防衛資金がすでにあり、住宅費や教育費の見通しも立っているなら、ボーナスを投資に回す選択は合理的です。
ただし、全額をNISAに入れる方法は、すべての人に向いているわけではありません。投資信託や株式は価格が上下します。ボーナスを入れた直後に相場が下がり、元本割れすることもあります。数年以内に使う予定があるお金まで投資すると、必要な時期に損をして売ることになりかねません。
つまり、ボーナス全額NISAは「余裕資金がある人向け」の方法です。生活費の補填や近い将来の支払いに使う予定があるなら、無理にまねる必要はありません。

銀行預金は増えにくいが家計を守る役割がある

銀行預金は、NISAのように大きく増える可能性は低いです。低金利の時期が長かったため、預けていても利息はわずかという印象を持つ人も多いでしょう。そのため、若い世代を中心に「預金だけではもったいない」と考える人が増えています。
しかし、銀行預金には大切な役割があります。それは、必要なときにすぐ使えることです。急な病気、家電の故障、失業、冠婚葬祭、帰省、車検など、生活には予定外の出費があります。こうしたお金まで投資に回してしまうと、いざという時に困ります。
目安として、生活費の3～6ヶ月分程度は、普通預金などで確保しておくと安心です。住宅ローンがある家庭、子どもがいる家庭、自営業や収入変動がある家庭なら、さらに多めに持つ考え方もあります。
定期預金を活用する手もあります。定期預金は、普通預金より一定期間引き出しにくい分、普通預金より高い金利が設定されることがあります。ただし、投資信託や株式のように大きく増える商品ではありません。
預金派だから古い、NISA派だから正しい、という話ではありません。預金は守りのお金、NISAは増やすためのお金です。どちらか一方に決めるより、役割を分けるほうが家計は安定します。

迷うならボーナスを3つに分ける

ボーナスの使い道に迷ったら、全額を預金またはNISAにするのではなく、3つに分ける方法があります。まず、生活防衛資金や近い将来の支払いに使う分。次に、NISAなど将来のために運用する分。最後に、旅行や家電、家族へのご褒美など、今の生活を豊かにする分です。
たとえば、ボーナスが60万円なら、20万円を預金、20万円をNISA、20万円を自由に使う、といった分け方もできます。すでに十分な貯金があるならNISAの割合を増やし、逆に貯金が少ないなら預金を優先します。
NISAを始める場合も、一括で大きく入れる必要はありません。ボーナスの一部を使って毎月の積立額を増やす方法もあります。価格が高い時期にまとめて買う不安を減らしたいなら、数ヶ月に分けて投資するのも一つです。
大切なのは、同僚のやり方をそのまま真似ないことです。家族構成、貯金額、住宅ローン、教育費、年齢、リスクへの考え方は人によって違います。自分の家計に合う割合を決めましょう。

まとめ

ボーナスを全額NISAに回す人もいれば、銀行預金に置いておく人もいます。今の時代はNISAを活用する人が増えていますが、全額投資が一般的で正しいとは限りません。
NISAは長期で資産形成を目指すお金に向いています。一方、銀行預金は急な出費や近い将来の支払いに備えるために必要です。すぐ使うお金まで投資に回すと、相場が下がった時に困る可能性があります。
迷うなら、ボーナスを預金、NISA、自由に使うお金に分けましょう。生活防衛資金が足りない人は預金を優先し、余裕資金がある人はNISAを増やすと安心です。どちらが一般的かより、自分の家計に合っているかで判断することが大切です。
 

出典

金融庁　NISA口座の利用状況に関する調査結果（令和７年12月末時点（速報値））の公表について
金融庁　NISAを利用する皆さまへ（令和7年9月改訂）
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー