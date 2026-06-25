初年度から次々に勝ち馬を送り出すなど評価の高いエフフォーリア産駒。函館からも注目の１頭がデビューを迎える。２７日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）に出走するアゴルディーノ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎）だ。横山和生騎手とのコンビで初陣へ向かう。

現在函館のリーディングを快走中の鞍上も一目置く存在だ。函館での追い切りには３週連続でまたがるなど、期待の大きさが伝わる。田村調教師は「気に入って乗ってくれています。１週前も合格点と言ってくれました」と目を細める。その１週前は芝コースでしっかり負荷をかけたことから、最終追いはＷコースで軽めの調整。「今週はやりすぎないように。ジョッキーは追い出せば反応するような感触があったみたいです」とうなずく。

先週までの芝１２００メートル戦は前残りの決着が多かった。「ゲートは速くないのでカギになりますね」とポイントに挙げた。金曜日にもゲート練習をして、本番に備える。馬体重は４３０キロ前後だが、数字以上の迫力を感じさせる好馬体を持つ。さきたま杯を勝つなど絶好調の鞍上と、勢いに乗る父の力を合わせてデビュー戦の勝利を目指す。