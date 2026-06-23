サッカー元日本代表・本田圭佑のモノマネで知られているお笑いタレント・じゅんいちダビッドソンが２３日までに自身のＳＮＳを更新。息子がまさかの「デビュー」を果たしたことを報告した。

インスタグラムで「昨日のサンジャポオファーあざす」と書き出したじゅんいちは２１日にＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に出演。しかし「数年前はなかった事象が笑！」と急なオファーで次男の面倒を見る人がいなかったと明かし「２歳にしてＴＢＳデビューさせてしまうことに イケイケドンドンですわｗ」と本田氏の解説で話題になったフレーズを添え、息子との２ショットをアップした。

「撮影中はスタッフさんがいろいろ連れてってくれてどうやらだいぶ楽しかったらしい」と楽しそうに遊ぶ次男のショットもアップ。この投稿には「子育てお疲れさまです」「素晴らしい パパ、頑張れ」「イケイケドンドンからの伸びしろですねぇ」などのコメントが寄せられている。

じゅんいちは２０１４年に結婚し、２１年に第１子が誕生したことを報告。２０２４年には第２子の誕生を報告していた。