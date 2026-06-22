「これは痴漢だよ」女性アイドル、電車での接触に注意喚起。「さすがに手の位置が不自然すぎるって」
「これは痴漢だよ」女性アイドル、電車での接触に注意喚起。「さすがに手の位置が不自然すぎるって」
女性アイドルグループ「みみっchu」の川井めるさんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。電車での男性からの接触に注意を促し、話題となっています。
【投稿】電車での接触動画
「普通こんな所に手は置かない」川井さんは「昨日山手線で隣に座っていた方が手をこの位置に置いて何度も私の太ももに触れていて、もしかしたら偶然当たってしまったのかもしれないですし、私も太ももが出るスカートを履くのが悪いと思います」とつづり、1本の動画を投稿。隣に座る男性が、川井さんの太ももに当たる位置に手を置いていることが分かります。川井さんは続けて「ただ5回ほどこれを繰り返していたのが気になりました。電車にのられる皆様お互い気持ちよく電車に乗るためにも、勘違いが起きないためにも出来る限りの範囲でいいので接触がないように座っていただきたいです。私も気をつけますので」と注意を促しました。
X上では「さすがに手の位置が不自然すぎるって」「普通こんな所に手は置かない」「これは痴漢だよ」「あなたは一切何も悪くない」「隣のオッサンが100％キモいだけ」など、川井さんを擁護する声が寄せられました。
動画公開の理由を説明また、川井さんは22日、投稿を更新。「今回この動画をアップすることによって電車を利用するべての人が気をつけて安心安全を心がけてくれればいいなと思ったのがきっかけでした」と、動画を公開した理由を説明しました。さらに「実際世の中には痴漢の冤罪で苦しむ方、痴漢じゃないように装って痴漢をする方、色んな方面で嫌な気持ちになるような行動は日々みんなで気をつけて行けたらいいなぁと思ってます」ともつづっています。川井さんの言う通り、痴漢だと疑われる行為に全員で気を付けていけたらいいですね。(文:堀井 ユウ)
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