漫画『ギフテッド』アニメ化で来年放送 ドラマ化もされた新感覚バディ・ミステリー
漫画『ギフテッド』がアニメ化されることが決定し、2027年に放送されることが発表された。
【写真】増田貴久＆浮所飛貴の最強バディ 実写ドラマ『ギフテッド』ビジュアル
同作は、講談社「なかよし」連載の人気漫画（原作・天樹征丸、漫画・雨宮理真）で、並外れた推理力の天才刑事・天草那月と殺人犯を見抜く眼を持つ高校生・四鬼夕也が“最強バディ”を組み、難事件に立ち向かう本格ミステリー。2023年には増田貴久、浮所飛貴が出演で実写ドラマ化もされた。
アニメ化について『なかよし』編集部の公式Xでは「大人気連載中の謎解き新感覚バディ・ミステリー『ギフテッド』がドラマ化に続き、なんとアニメ化が決定しました 放送は2027年予定」と発表した。
■原作：天樹征丸コメント
『ギフテッド』は、僕が原作を書くという前提で新人漫画家を募集するという、講談社のイベント企画から誕生した作品です。それがテレビドラマに続いてアニメにもなるという。なんと幸運な作品でしょうか。もちろんそれは、雨宮さんという希有な才能と出会ったおかげでもあります。人は、誰かと出会うことで覚醒し成長していきます。『ギフテッド』の那月と夕也も、二人が出会ったことで自分の使命に目覚めました。ここからの物語は、お互いの宿命との闘いになっていきます。アニメでは最終章まで描ききることは難しいですが、続きは漫画で読んでください（笑）。
でもほんと、アニメのスタッフの皆さんには頑張って頂いてます。凄く再現性の高いシナリオになっていて、今から完成が楽しみです。読者の皆さんも、楽しみにしていてくださいね。那月が、夕也が、『四鬼』たちが動き、話し、闘う姿を。
■漫画：雨宮理真コメント
ギフテッドのアニメ化が決定いたしました！初めてお話を伺ってから少し時間がたっているのですが、未だに実感が追いついておりません。自分が描いてきたキャラクターたちが動くというのは、私の目標の一つだったので夢のような気持ちです。
連載スタート当初から天樹先生の原作の面白さに毎回わくわくしながら、その魅力をどう漫画という形で読者の皆様に届けるか、私なりに考え続けてきました。こうしてまた一つ、アニメという形で作品が広がるのはとても感慨深く思っております。最後になりましたが、いつも応援してくださっている読者の皆様、そしてアニメを楽しみに待ってくださる皆様へ、心より感謝申し上げます。
【写真】増田貴久＆浮所飛貴の最強バディ 実写ドラマ『ギフテッド』ビジュアル
同作は、講談社「なかよし」連載の人気漫画（原作・天樹征丸、漫画・雨宮理真）で、並外れた推理力の天才刑事・天草那月と殺人犯を見抜く眼を持つ高校生・四鬼夕也が“最強バディ”を組み、難事件に立ち向かう本格ミステリー。2023年には増田貴久、浮所飛貴が出演で実写ドラマ化もされた。
■原作：天樹征丸コメント
『ギフテッド』は、僕が原作を書くという前提で新人漫画家を募集するという、講談社のイベント企画から誕生した作品です。それがテレビドラマに続いてアニメにもなるという。なんと幸運な作品でしょうか。もちろんそれは、雨宮さんという希有な才能と出会ったおかげでもあります。人は、誰かと出会うことで覚醒し成長していきます。『ギフテッド』の那月と夕也も、二人が出会ったことで自分の使命に目覚めました。ここからの物語は、お互いの宿命との闘いになっていきます。アニメでは最終章まで描ききることは難しいですが、続きは漫画で読んでください（笑）。
でもほんと、アニメのスタッフの皆さんには頑張って頂いてます。凄く再現性の高いシナリオになっていて、今から完成が楽しみです。読者の皆さんも、楽しみにしていてくださいね。那月が、夕也が、『四鬼』たちが動き、話し、闘う姿を。
■漫画：雨宮理真コメント
ギフテッドのアニメ化が決定いたしました！初めてお話を伺ってから少し時間がたっているのですが、未だに実感が追いついておりません。自分が描いてきたキャラクターたちが動くというのは、私の目標の一つだったので夢のような気持ちです。
連載スタート当初から天樹先生の原作の面白さに毎回わくわくしながら、その魅力をどう漫画という形で読者の皆様に届けるか、私なりに考え続けてきました。こうしてまた一つ、アニメという形で作品が広がるのはとても感慨深く思っております。最後になりましたが、いつも応援してくださっている読者の皆様、そしてアニメを楽しみに待ってくださる皆様へ、心より感謝申し上げます。
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