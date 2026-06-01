「美人すぎて男か疑うレベルで草」レインボー池田、女性芸人の物まね披露！ 「特徴掴みすぎてる」
お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは5月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方とともにお笑いコンビ・紅しょうがの物まねを披露し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】レインボー池田、紅しょうが・稲田美紀の物まね姿
ファンからは「池田さん可愛すぎる…」「こんな美人な芸人居たっけ？って思ったら池田さんだった」「美人すぎて男か疑うレベルで草」「稲田さんより可愛くなったらあかんで」「池ちゃんのメイクスキルほんまえぐい」「特徴掴みすぎてる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】レインボー池田、紅しょうが・稲田美紀の物まね姿
「池ちゃんのメイクスキルほんまえぐい」池田さんは「紅しょうがさせてもらいました」とつづり、2枚の写真を投稿。相方のジャンボたかおさんと、紅しょうがの2人になりきっています。池田さんは、美人芸人として知られる稲田美紀さんの物まねに挑戦。得意のメイク技術を駆使してクオリティー高く再現しています。
稲田さん本人も「可愛すぎてるってば」同日、ジャンボさんも自身のXを更新し、池田さんとのツーショットを公開。「池田稲田さんも仕上がってます」と、池田さんの物まねを称賛しました。また、稲田さんも31日、自身のXを更新し「可愛すぎてるってば」と、池田さんの物まねに言及。相方や本人からの評価も高いようです。
(文:堀井 ユウ)