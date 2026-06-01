「Ｋ-１ ＲＥＶＥＮＧＥ」が５月３１日、後楽園ホールで開催された。リングサイドには、完全に「一ファン」としてプライベートで観戦していたモデル、タレントの斎藤恭代（３０）が。中継のＡＢＥＭＡに映り、ザワつかせた。

サラサラの黒髪ロングヘアを下ろし、ブラウンのノースリーブ姿の斎藤。ほぼすっぴんだったが、リングサイドでひときわ目を惹くナチュラル美貌で、中継カメラにがっつり抜かれ、思わず笑顔を浮かべた。

斎藤は「本日は一ファンとして観戦させていただきました！！ 今日もやっぱり最高 そして、不意にカメラで抜かれた瞬間」と自身のＸで明かし、「ＡＢＥＭＡの見逃し配信でもぜひご覧ください！！」とつづった。

斎藤は２０１７年の「ミス・アースジャパン」日本代表。中高で器械体操に取り組んだが、左膝の前十字靱帯断裂の大ケガを機に、競技継続を断念した。今年３月のＴＢＳ日曜劇場「リブート」最終回で、ハヤセ洋菓子店の前に張り込む捜査一課の刑事役として出演。１７３センチの９頭身スタイルと、グラビアとは印象ががらりと変わった雰囲気の美貌が話題となった。