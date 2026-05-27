【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周りの人達の様子に負けないでいるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
現状が他の人達より劣ることがあっても、自分の目線や計画の方が正しいことがわかっているでしょう。引き続き行動に移していくようです。仕事や公の場では、周囲の人達の弱点や上手く行かない原因となる癖みたいなものが見えてきます。反面教師になるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
頑固にならないことが、関係を良好にさせていく大事な鍵となるようです。ライバルの行動もある程度参考にしていくと、自分の欠点を直せるでしょう。シングルの方は、様々なことに文句が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの背景まで気遣いを見せてくれます。
｜時期｜
6月2日 納得いかないことがある ／ 6月3日 がっかりすることがある
｜ラッキーアイテム｜
サンダル
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞