「wear and tear」の意味は？長い時間をかけてこの状態になる！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみるとわかるかもしれません！

果たして、正解は？

正解は「摩損、経年劣化」でした！

「wear and tear」は、「摩損、経年劣化」という意味のフレーズ。

長時間の使用や経年で物が徐々に損なわれることを表しています。それぞれ「wear」＝「こすれてすり減ること」、「tear」＝「裂けること」という意味があります。

ちなみに、保証書などでは「wear and tear」を無償修理の対象外としていることが多いそうですよ。

「When you buy a hundred-year-old house, you have to expect a little wear and tear.」

（築100年の家を買うときは、多少傷んでいることを覚悟しなければならないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。