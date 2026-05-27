【サーティワン】トリプルポップに1個100円で最大10個までアイスを追加できる今年の「よくばりフェス」は5月28日スタート。

B-R サーティワン アイスクリームは、2026年5月28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日に「毎週木金土日はよくばりフェス！」を開催します。

公式アプリ会員限定キャンペーンも

好きなポップスクープを3個選べる「トリプルポップ」（570円）を購入すると、1個あたり100円で最大7個まで追加でき、合計最大10個のアイスをお得に楽しむことができます。

価格は、ポップ4が670円、ポップ5が770円、ポップ6が870円、ポップ7が970円、ポップ8が1070円、ポップ9が1170円、ポップ10が1270円。ポップ5まではワッフルコーン（プラス40円）にも変更できます。

ポップ7からポップ10は毎週木・金・土・日の各日12時から1店舗1日100個限定、ひとりにつき1日ひとつまでの提供です。

各週の開催日は以下の通り。

【第1週】5月28日から31日

【第2週】6月4日から7日

【第3週】6月11日から14日

【第4週】6月18日から21日

各週月曜〜水曜日は実施していません。

また今回は、サーティワン公式アプリ『31Club』会員向けの特典も充実。

・よくばりチャレンジ

トリプルポップからポップ10の購入個数分の"ポップ数"が貯まり、貯めたポップ数に応じてクーポンがもらえます。

対象期間は5月28日から6月21日まで、実施期間は5月28日から6月30日までです。

・よくばりダブルマイル

ポップ4からポップ10購入分のアイスマイルが2倍になります。

実施期間は6月11日から14日までと、6月18日から21日まで。

・よくばりビッグチャンス

ポップ10を購入すると、抽選で310人に1人が無料になる企画。当選者には、後日1270円分のeGiftが配信されます。

実施期間は6月18日から21日まで。

・よくばりフェス グランドフィナーレ特別招待

よくばりフェス期間中、ポップ7からポップ10を2個以上購入した人限定で「グランドフィナーレ」に特別招待。グランドフィナーレ期間中は、1回1個限りでポップ10が購入できるスペシャルチケットが配信されます。

グランドフィナーレ開催期間は6月26日から30日まで。

さらに「よくばりフェス」開始前の5月27日までは、モバイルオーダーで5月28日12時以降から31日までの受け取り分の予約を受付中。5月27日12時以降は、翌日12時以降から14日後までの予約が可能です。

キャンペーンの詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部