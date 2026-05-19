「このまま同棲して大丈夫？」【同棲前に決めておきたい】大切なこと3選

彼との同棲を考えると、ワクワクする気持ちと同時に「うまくいくかな？」と不安も感じますよね。同棲はお互いの距離を縮める機会である一方で、新たな課題に直面することも。同棲を成功させるためには、事前の準備や話しあいがとても重要です。今回は、彼と同棲を始めるために必要な3つのポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。この3つを意識することで、理想の同棲生活をスタートさせるためのヒントが見つかるはずですよ！

金銭感覚をあわせる

同棲生活のなかで避けて通れないのが、お金の話です。 家賃や光熱費、食費などの分担をどうするかを事前に話しあうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。 たとえば、「家賃は折半、食費は交代で出す」など具体的なルールを決めておくとスムーズです。 また、お互いの金銭感覚についても確認しておきましょう。 彼がどの程度の出費を考えているか、自分が無理なく出せる範囲はどれくらいかを共有することで、ストレスなく同棲生活を楽しむことができるでしょう。

家事分担を明確にする

同棲生活を快適にするためには、家事の分担を明確にすることが欠かせません。 負担が偏ると、「家事は私が全部やるの？」などと不満が溜まりやすくなります。 最初からお互いの得意なことやスケジュールにあわせて役割分担を話しあっておくと、トラブルを防ぐことができますよ。 たとえば、「料理は彼が得意だから担当してもらい、掃除や洗濯は私がする」といったように、それぞれの強みを活かした分担を決めるとよいでしょう。 また、ルールにこだわりすぎず、状況に応じて柔軟に対応できる余裕を持つことも大切です。 お互いに協力する姿勢が、快適な同棲生活を支える鍵となりますよ。

コミュニケーションを大切にする