【セブン】「クランキー」「ピュレグミ」無料券など、5月14日に「1個買うと1個もらえる」追加！お得な値引きクーポンも登場。

セブン-イレブン各店では、2026年５月14日から20日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

5月12日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・ミニストップ

・ローソン

インスタント食品の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月14日から始まった「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ぜんぶで6つ。

1つめの対象商品は、「キレートレモン レモンチャージゼリー」（165g）です。

1個購入すると、「ポッカサッポロ キレートレモン」（155ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アサヒ「1本満足バー シリアルチョコ」「1本満足バー シリアル苺」。

どちらか1個を購入すると、「1本満足バー シリアルブラック」「1本満足バー シリアルホワイト」のどちらか1個に使える無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、雪印メグミルク「ガセリ菌SP株ヨーグルト 脂肪0 砂糖不使用」「ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」「MBPドリンク」（各100g）です。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、東洋水産「マルちゃん 赤いきつね 2枚入りお揚げ」「マルちゃん 緑のたぬき 小えび三昧天ぷら」です。

どちらか1個を購入すると、「マルちゃん 赤いきつね ミニ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、カンロ「カンデミーナグミ」の「スーパーベスト」「Wインパクト」。

どちらか1個を購入すると、「ピュレグミプレミアム」の「沖縄産パイナップル」「台湾産塩ライチ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、ロッテ「クランキー」「ザクザクやみつきクランキー」「クランキー ポップジョイ やみつきポテト」です。

いずれか1個を購入すると、「クランキー ポップジョイ」「クランキー ポップジョイ ストロベリー」「クランキー ポップジョイ クッキー＆クリーム」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月21日から6月3日まで。

毎日届くクーポンも

【ブルガリアヨーグルト20円引き】

5月13日から26日までの期間、対象の明治「ブルガリアヨーグルト」を購入すると、次回使える20円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシーブルーベリー

●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシー苺

●明治 ブルガリアヨーグルト 芳醇苺コンフィチュール

クーポン利用期間は5月13日から6月2日まで。

【アーモンド効果30円引き】

5月13日から26日までの期間、対象のグリコ「アーモンド効果」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●グリコ アーモンド効果（200ml）

●グリコ アーモンド効果 砂糖不使用（200ml）

●グリコ アーモンド効果 3種のナッツ（200ml）

クーポン利用期間は5月13日から6月2日まで。

【カップヌードル50円引き】

5月14日から27日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象の日清食品「カップヌードル」に使える50円引きクーポンが毎日1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル

●日清食品 カップヌードル カレー

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル

●日清食品 カップヌードル トムヤムクンヌードル

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【リポビタン30円引き】

5月14日から6月17日までの期間、対象の「リポビタン」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●大正製薬 リポビタンD（100mL）

●大正製薬 リポビタンファイン（100mL）

●大正製薬 リポビタンZERO（100mL）

クーポン引換期間は5月14日から6月24日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ