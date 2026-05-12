タレントの山之内すず(24)が12日までに自身のインスタグラムを更新し、都内から徒歩で埼玉県日高市の加藤牧場を訪れたことを報告。健脚ぶりに驚きの声が挙がっている。



【写真】華奢なボディのどこにそんなチカラが…ホルスタインもびっくり!?

「都内から約40キロ程歩いて埼玉県日高市にある加藤牧場へ」とつづり、晴天の下、リュックを背負って歩く姿や牧場で動物たちと触れ合う姿を投稿。「沢山の牛さんをこんなにも近くで見られるなんて贅沢な牧場 寄り道沢山してのんびりな徒歩旅でした!!」と充実のお出かけを振り返った。



山之内は4月に約12時間かけて「山の手線一周」約46キロを踏破。さらに、4月25日に兵庫県・淡路島で開かれた「淡路島うまいもんウォーク」42キロ部門にもエントリーし、約10時間かけて完歩したことを明かしていた。



短期間に長距離散歩を次々とこなし、華奢なスタイルからは想像できないような脚力を発揮。気温も上がるため、「夏が終わるまでしばらくおやすみかな、良き歩き納めでした」と“すず散歩”はひとまずお休みとなることを明かし、「日焼けどめ塗りたくって塗り直してを繰り返しましたがビビってます。足はなんかサボっちゃって靴下やけなりました。関係者各位の皆様、ごめんなさい。めちゃくちゃ冷やしてクリーム塗ってビタミン飲みます!!」とちゃめっ気たっぷりに結んだ。



また、続く投稿でも道中の動画を投稿し、「40キロはもう余裕だなあと思ってきました。慣れってすごい!都内から埼玉県日高市の加藤牧場まで約40キロ 高低差も特になく道もわかりやすい上に途中狭山の茶畑も沢山見られて良きウあるき旅でした」と総括していた。



山之内の健脚ぶりに、ファンからは「スッ、スゲー!!40km歩くって」「話は聞いてたけど凄すぎませんか」「体力半端ないね」「少なくとも40キロ圏内にお住いの皆様、ある日唐突に歩いてるかもしれませんね」「すずちゃんスゴすぎる」などと驚きの声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）