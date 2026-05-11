ホテルニューオータニ（東京）の初夏ビュッフェ♡いちご・抹茶・マンゴー尽くし

初夏の訪れを感じるこの季節、ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」では、『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご・抹茶・マンゴー～』を2026年6月30日（火）まで開催中です。甘酸っぱいいちご、香り高い抹茶、とろけるマンゴーを主役にしたスイーツが勢ぞろい♡約1万坪の日本庭園を望む開放的な空間で、季節感たっぷりの贅沢なティータイムを楽しめます。

3種のショートケーキを食べ比べ♡

今回のビュッフェの目玉は、和と洋の魅力を掛け合わせた3種のショートケーキ。

定番人気の『ストロベリーショートケーキ』は、ふんわり軽やかなスポンジと甘酸っぱいいちごの王道のおいしさを堪能できます。

『新edo抹茶ショートケーキ』は、抹茶と和三盆糖を合わせたスポンジに、黒蜜あんこや黒蜜ゼリー、抹茶カスタードクリームを重ねた和スイーツ好き必見の一品。

青ヶ島産「ひんぎゃの塩」がアクセントとなり、上品な甘さを引き立てます。

さらに、『マンゴーショートケーキ』は、完熟マンゴーの濃厚な果肉感と口どけなめらかなクリームが相性抜群。初夏らしい爽やかな味わいが広がります♪

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彩り豊かな初夏スイーツ

ショートケーキ以外にも、魅力的なスイーツがラインアップ。

『いちごタルト』は、サクサク食感のタルト生地にフレッシュないちごを贅沢にトッピング。

『抹茶シュークリーム』は、抹茶カスタードクリームと黒蜜あんこを抹茶シューでサンドした濃厚な和テイストが楽しめます。

『マンゴーロール』は、マンゴー寒天とマンゴークリームを、玄米卵を使用したスポンジで包み込んだ華やかな一品です。

グラススイーツも充実しており、『いちごゼリー』や、『岩泉ヨーグルトゼリー』、『新edoくず餅ゼリー』など、爽やかな味わいを楽しめるメニューが並びます。

『新edoくず餅ゼリー』には、元祖くず餅「船橋屋」の「くず餅乳酸菌®」を使用。抹茶寒天や丹波黒豆、つぶあんを合わせた和の魅力たっぷりのデザートです。

ホットミールも充実の内容

スイーツだけでなく、食事メニューが豊富なのもホテルニューオータニならでは。

全17種類のサンドウィッチには、『ポークカツサンド』や『だし巻きサンド』など個性豊かなメニューが並びます。

ホテル特製の出し巻き卵に浜名湖産海苔とみたらしだれを合わせた『だし巻きサンド』は、和の風味を感じる贅沢な味わいです。

さらに、『ホテル伝統のビーフシチュー』も登場。和・洋・中のバラエティ豊かなホットミールが揃い、ランチとしても大満足の内容になっています。

料金は、大人が平日7,500円（税込）～、土・日・祝日9,000円（税込）～、お子さま（4～12歳）は4,200円（税込）。※料金には別途サービス料が加算されます。

※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

初夏のご褒美時間を楽しんで♡

ホテルニューオータニ（東京）の『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご・抹茶・マンゴー～』は、初夏の旬をたっぷり味わえる贅沢なビュッフェ。

スイーツ好きはもちろん、食事メニューも充実しているので、友人とのランチや特別な日のご褒美時間にもぴったりです♡

美しい日本庭園を眺めながら、心ときめくひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。