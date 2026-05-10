大大大当たりだーーーッッ♡【マクドナルド】可愛いパケの「コラボ商品」をチェック！

【マクドナルド】から、アニメや人気キャラクターとの特別なコラボ商品が続々と登場。 見た目の愛らしさはもちろんのこと、特別感のある味わいが、毎日の食事や休憩時間を楽しく彩ってくれる予感。 今回は、甘く冷たいドリンクから、お腹を満たすメインの食事まで、ワクワクするようなラインナップをご紹介します。

飲むデザートのようなフラッペ

最初にご紹介するのは、サンリオキャラクターが描かれた「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「飲めるしゃりしゃり系プリン」なのだとか。 カップの反対側にはキティちゃんもデザインされており、塩気のあるポテトと一緒に味わうのも良さそうです。

濃厚でジューシーないちご味を堪能

同じく特別なカップデザインで提供されているのが、「ハローキティのジュシーいちごスムージー」です。@ftn_picsレポーターともさんによると「ジューシーで甘さのある濃厚ないちご味」が楽しめるそう。シャリシャリひんやりとしたスムージーは、これからの季節にもピッタリ。愛らしいキャラクターたちと一緒に、リフレッシュタイムを満喫して。

アニメコラボの定番バーガー

長年愛され続けている「チキンタツタ」が、今年は「機動戦士ガンダム」の特別パッケージに包まれて登場！「毎年買ってる」という@empireo25さんによると、「生姜醤油の香りをまとったチキン」が楽しめるそう。 筆者も試したところ、シャキシャキのキャベツとの相性が良かったです。

コクのあるチーズでまろやかに

「チーズチキンタツタ」は、ガンダムに登場するキャラクターである、アムロとシャアが描かれた特別仕様の包み紙で提供されます。チェダーチーズを挟んだバーガーで、@empireo25さんによると「チョコっとネッチョリしたコクのあるチーズが全体を支配している」とのこと。 生姜の風味とまろやかなチーズが絶妙にマッチし、より食欲を掻き立てられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@nyancoromochi_sweets_blog様、@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里