敵地アストロズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に今季6試合目の先発登板。打者としてはラインナップに入らず、投球に専念。今季初被弾を含む2本塁打を浴びたものの、7回4安打2失点、8奪三振の好投を披露した。規定投球回にも再到達し、防御率0.97はメジャートップに。しかしチームは1-2で敗戦し、大谷は今季2敗目（2勝）となった。援護できなかった野手陣からも反省の言葉が口に出た。

大谷は2回、先頭ウォーカーに内角高めの157キロ速球を捉えられ、左翼席への先制ソロを浴びた。今季初めての被弾。3回にもシューメイクにソロ本塁打を浴びたが、この後はアストロズ打線に得点を与えず。7回89球とテンポよく投げ、先発の役目を十分に果たした。

しかし、味方打線が相手先発のランバートを打ち崩せず。初回に2死一、二塁、4回にも2死満塁とするなどチャンスを迎えながら得点に至らなかった。7回にタッカーの適時打で1点を返すものの、試合はこのままドジャースが敗戦。大谷に3勝目どころか2敗目がついた。

4月15日（同16日）のメッツ戦で勝利したものの、その後の3登板では6回無失点、6回2失点、7回2失点といずれも試合を作りながら、援護がなくチームも敗れている。チームリーダーのロハスは試合後の取材に「どれだけ才能があっても、オフェンス面で機能しない時期は常にある。ショウヘイが本当に良い投球をしていたのに、試合の後半に得点できなかったのはただただ残念。僕らが打って試合に勝つべきだった」と反省を口にした。

ここ2試合の登板時、大谷は打線に入らず投球に専念している。ロハスは「彼はチームの勝利に貢献するためにできる限りのことをしている。僕らオフェンス陣は、彼のために点を取る方法を見つけなければいけない。彼がラインナップにいないから得点できないというわけではない」と“打者・大谷不在”は言い訳にならないとした。

「彼（大谷）のやっていることは本当に難しい。5、6日おきに登板し、試合に勝つために彼がすべきことをやっている。だからこれは僕らの責任だ。このラインナップには仕事ができる多くの打者が揃っている。直近の先発ではそれができていないが、次の20先発ではしっかり援護できるようにしたい」（ロハス）

ロバーツ監督は「彼に勝ち星をつけられなかったのは残念。ブルペンを温存し、試合の深いところまで投げ、明日の試合に向けて我々に良いチャンスを与える素晴らしい仕事をしてくれた」と大谷を労った。

大谷は今季打者としては打率.240、6本塁打、14打点、OPS.814。前日のアストロズ戦を終えて、自己ワーストの24打席連続無安打と当たりが止まっていた。一方、投手としてはこの試合を終えて37イニングで防御率0.97、42奪三振と好調だ。



（THE ANSWER編集部）