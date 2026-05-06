子どもっぽくならない！【ZARA】大人が“じゃら付け”したい♡「おしゃれバッグチャーム」

手持ちのバッグにキーホルダーをたくさん付ける「じゃら付け」スタイルが、Y2Kトレンドとして注目を集めています。大人が上手に取り入れるなら、上品さや質感にこだわって“高見え”を意識するのがおすすめ。【ZARA（ザラ）】のチャームならそれが叶うかも。今回は、子どもっぽく見えず、大胆なのにどこか品のあるチャームをピックアップしました。

異素材MIXのお花モチーフで華やかな印象に

【ZARA】「フラワーチャーム」\2,150（税込・セール価格）

異なる素材を組み合わせて作られた、贅沢な印象のチャーム。立体的な見た目で、存在感を発揮してくれそうです。メタルのカラビナで、バッグやカギなど好きなところに簡単に付けられるのもGOOD。柔らかなピンクの色合いが、着こなしにやさしい華やかさを添えてくれます。

艶感のあるモチーフで大人の可愛さをアピール

【ZARA】「チャームビーズ」\2,990（税込）

ニュアンスたっぷりな3つのパーツが、大人コーデに遊び心を添えてくれるチャーム。上品な艶感とマーブル模様で、じゃら付けでも幼く見えず、落ち着いた印象に導いてくれます。どこかヴィンテージムードを感じさせるメタル金具もおしゃれで、モードな服装やエッジの効いた着こなしとも好相性。バッグだけでなく、ジーンズのベルトループなどに付けて楽しむのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。