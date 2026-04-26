六本木で「CRAFT SAKE WEEK 2026」開幕！過去最多の日本酒130蔵と人気レストラン登場、Ploomブースも日本酒コラボ
毎日テーマごとに異なる酒蔵が出店(写真は初日の酒蔵)
国内最大級の日本酒イベント「CRAFT SAKE WEEK 2026」(クラフトサケウィーク)が、2026年4月17日から4月29日(祝)までの13日間、東京・六本木ヒルズアリーナで開催中だ。多彩な酒蔵と日本酒のラインナップをはじめ、日本食文化の魅力が詰まった同イベントの見どころを取材した。
■CRAFT SAKE WEEKとは？今年は過去最多の計130蔵が出店
10周年を迎えた今年は、過去最長の13日間で開催。毎日異なるテーマを掲げ1日に10蔵ずつ、計130の酒蔵が期間中に出店する。「個性爆発、クリエイティブSAKEの日」や「ブレイク直前、覚醒する新星の日」と、自分好みのテーマの日を選んで新たな酒や酒蔵との出合いを楽しむのはもちろん、何度も来場して顔ぶれの違いや日本酒の幅広さを体感することもできる。
レストランブースは期間中4つのテーマを設け、期ごとに5店舗、計20店舗が出店。予約困難な人気店や、名店とこだわりの素材がコラボレーションした本イベントならではの店舗が登場し、日本酒に合う味わいやイベント限定メニューなどを提供する。日本酒・レストランともに、テーマや店舗は公式サイトにて公開中。事前に確認して気になる店をチェックするのもおすすめだ。
会場デザインは建築設計事務所OMAニューヨーク事務所代表の重松象平さんが担当し、「宴」をテーマに屋根から吊り下げられた垂れ幕が風にそよぐオープンでダイナミックな空間を演出。また、メインステージでは毎日DJイベントやライブを開催。日本食文化に舌鼓を打ちながら、目や耳でも会場ならではの雰囲気を堪能できる。
会場での日本酒と料理の購入にはイベント専用のコインと日本酒を飲むのに「オリジナル酒器」が必要。専用コイン14枚とオリジナル酒器がセットになった「スターターセット」(4800円)は、当日会場で購入のほか、オンラインでの事前購入が可能だ。
注文に必要なコイン数はメニューによりコイン3枚〜20枚と異なる。コインを使い切った、頼みたいメニューに対して不足している際は、現地で追加コインを購入することができる。また、一度スターターセットを購入すれば、期間中は酒器・コインは引き継いで使用できる。
■日本酒だけじゃない！厳選クラフトドリンクや日本各地の逸品が勢ぞろい
会場には日本酒以外のドリンクやおつまみ・スイーツを提供する店舗も複数出店している。
ティーペアリング・ブランド「HANAAHU TEA」(ハナアウ ティー)では食に合う日本茶を水出しで提供。「JAPAN CRAFT DRINK STAND」では、クラフトスピリッツの新蒸留研究所やクラフトビールの鎌倉ビールや横浜ベイブルーイングなど、日本酒以外の日本発アルコール飲料が期間中入れ替わりで登場する。
「LOTTE YOIYO」ブースでは、ロッテが全国のクラフト酒を素材に使ったチョコレートブランド「YOIYO」を展開。現在オンラインで購入できないレアな一品を口にするチャンスだ。そして、「NIHONMONO おつまみ＆スイーツ」では、お酒に合うおつまみやスイーツを中心に、日本各地から厳選した商品を販売する。一部ブースを除いて、購入には会場専用コインが必要となる。
■喫煙ブースも特別仕様！Ploomと日本酒のペアリング提案や限定フロントパネルが登場
また、会場内にはCRAFT SAKE WEEK 2026に協賛するJTが、特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」を出展。JTの加熱式たばこ「Ploom」専用ブースと、加熱式たばこ・紙巻たばこともに喫煙可能なブースをそれぞれ1カ所設けている。
Ploom LOUNGE内には、「和食しんくろ」のオーナーシェフで利酒師の経験も持つ永川慎さんとコラボしたコンテンツが登場。Ploom専用ブランド「EVO」の各銘柄の味わいを永川さんが吟味し、各フレーバーとおすすめのペアリングとなる日本酒の方向性を特大パネルで紹介している。また、より詳細に書かれたリーフレットもPloom LOUNGEで配布する。
さらに、Ploomを持っていない人でもブース内でPloomの貸し出し、およびEVO各フレーバーのテイスティングを実施。気に入ればその場でデバイスやEVOの購入が可能だ。さらにデバイスを購入すると、CRAFT SAKE WEEK 2026とコラボしたPloom AURA専用フロントパネル全3種のうち1種と、手元のフロントパネルを交換することもできる。
CRAFT SAKE WEEK 2026仕様の限定フロントパネルはいずれも日本酒や日本文化をフィーチャーしたデザイン。会場以外では、CLUB JT内のブランドサイト「Ploom CLUB」で2026年4月30日(木)まで応募受付中の抽選プレゼントキャンペーンでしか入手できないアイテムだ。
全国から選りすぐりの日本酒やグルメ、日本の食文化と巡り合えるイベントにぜひ足を運んでみよう。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
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